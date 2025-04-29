Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kent estetiğini bozmasının yanında kimi zaman sosyal sorunlara da yol açan metruk yapılarla mücadele etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bahçe Mahallesi’nde bulunan, harabe halde ve çökme riski taşıyan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanında madde bağımlısı kişilerce mesken haline gelmesi nedeniyle mahalle sakinlerinin güven, huzur ve esenliğini bozduğu tespit edilen 2 katlı metruk yapının kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkımdan önce hem fen işleri hem de zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından önce çevre güvenliği sağlandı, binanın elektrik, su ve internet bağlantıları kesildi. Emniyet güçleri ve zabıta ekipleri, yıkılacak olan metruk yapının yanında bulunan diğer binalarda oturanları uyarıp evlerinden çıkmalarını sağladı. Ardından iş makineleri desteğiyle 2 katlı metruk yapının yıkımı fen işleri ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Belediye görevlileri, yıkım sonucu aşırı toz oluşumunu önlemek amacıyla da arazözden binaya sürekli tazyikli su sıktı. Yıkımla ortaya çıkan tonlarca moloz ve atık iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarılacak. Öte yandan metruk binanın yıkımına tanık olan mahalle sakinleri, can güvenliklerini tehdit eden yapıyı ortadan kaldıran ekiplere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Tespit edilen metruk yapıların yıkım sürecek

Akdeniz Belediyesi, oluşturduğu görsel kirlilik nedeniyle kent estetiğini bozan, çözme riski taşıdığı için vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, madde bağımlılarının meskeni haline gelmesi nedeniyle de yer yer sosyal sorunlara yol açan terk edilmiş yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürecek. Gerek saha ekiplerince, gerekse muhtarlar veya vatandaşların talep ve şikâyeti üzerine tespit edilip yasal süreçleri tamamlanan metruk yapıların, belediye encümeni kararının ardından yıkımlarının devam edeceği belirtildi.