Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Irmağı'na atladıktan sonra kaybolan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor.

Olay, önceki gün Tarsus Şelale bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan, henüz bilinmeyen nedenle Berdan Irmağı'na atladı. Genç kısa sürede akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Kaplan'ın suya atlama ve kaybolma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hem su yüzeyinde hem de su altında yürüttüğü 2 günlük çalışmalardan sonuç alınamadı. 3'üncü günün sabahından itibaren alanda arama ve tarama çalışması yeniden başladı. AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarının gün boyu devam edeceği bildirildi.

Hem olayın yaşandığı bölgede hem de akıntının götürebileceği kırsal alanda çalışma yapıldığı öğrenildi. Çalışmaları takip eden gencin ailesi evlatlarından gelecek iyi bir haber bekliyor.