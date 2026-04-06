Mersin'de bir caddede aracıyla drift atan şahıs yapılan çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün merkez Toroslar ilçesi Karaisali Caddesi'nde düğün konvoyunda olduğu ileri sürülen bir sürücü aracıyla drift attı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren o anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde polis sürücünün N.B.S. olduğunu belirleyip yakaladı. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan gözaltına alınan sürücü, emniyete götürülerek adli süreç başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada: Olaya ilişkin soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli N.B.S. başsavcılığımızın talimatlarına istinaden Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan gözaltına alınmıştır' denildi.