Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Mut Orman İşletme Müdürlüğü’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ataş, "Sahadan depoya kadar üretilen emvallerin standardizasyon işlemleri doğru ve güvenilir şekilde yürütülmeli" dedi.

Bölge Müdürü Rifat Ataş, Kıravga Şefliği bakım sahalarında incelemelerinde bulunarak, yürütülen faaliyetleri denetledi. Endüstriyel ağaçlandırma sahalarındaki arazi hazırlığı ile tensil ve bakım sahalarında gerçekleştirilen üretimler hakkında bilgi alan Ataş, ayrıca yapımı tamamlanan Çampınarı ekip binasında incelemelerde bulundu. Ömerağa deposunda denetim gerçekleştiren Ataş, burada yer alan emvallerin istif, tasnif ve standardizasyonunu inceledi. Ataş, sahadan depoya kadar üretilen emvallerin standardizasyon işlemlerinin teşkilat ve kamu idaresi olarak doğru ve güvenilir şekilde yürütülmesi, ayrıca bu sürecin mutlaka mevzuata uygun olması gerektiğini kaydetti.

Ataş, üretilen emvallerin kontrol edilerek tensil ve bakım sahalarındaki üretimde verimliliğin artırılması, standartlara uygunluk, kaliteli üretim ve ürün zayiatlarının en aza indirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.