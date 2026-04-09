FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco'ya 77-75 mağlup olan ÇİMSA ÇBK Mersin, ilk maçta elde ettiği skor avantajını koruyarak kupanın sahibi oldu.

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan final serisinin rövanş karşılaşmasında Mersin temsilcisi, başa baş geçen mücadelede sahadan 77-75 mağlup ayrıldı. Ancak ilk karşılaşmada elde ettiği fark sayesinde toplam skorda üstünlüğü elinde bulunduran ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ilk periyodundan itibaren iki takım da hücumda etkili bir performans sergilerken, mücadele son anlara kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Yunanistan temsilcisinin çabası kupayı kazanmasına yetmedi.

ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Athinaikos Qualco'ya 77-75 yenilmesine rağmen şampiyon oldu.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sinisa Prpa (Sırbistan)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Sventoraite 10, Allen 20, Kennedy Beren Burke 17, Vanloo 8, Iagupova 10, Büşra Akbaş, Sinem Ataş, Juskaite 8, Esra Ural Topuz 2

Athinaikos Qualco: Winterburn 9, Pavlopoulou 2, Prince 18, Parks 12, Anigwe 14, Raca 2, Tsineke 14, Miller, Louka , Tadic 4, Hristova 2

1. Periyot: 18-20

Devre: 38-43

3. Periyot: 61-61

Beş faulle çıkan: 47.38 Anigwe (Athinaikos Qualco)