Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin ile Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan final mücadelesini, Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve milletvekilleriyle birlikte son dakikasına kadar izleyen Bakan Bak, heyecan dolu anlarda tribünlerden ÇBK Mersin'e destek verdi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ardından kupaya uzanan Mersin temsilcisinin sevincine ortak olan Bakan Bak, sporcuları tek tek tebrik etti.

Karşılaşma sonunda düzenlenen törende sahaya inen Bakan Bak, şampiyon olan ÇBK Mersin oyuncularına madalyalarını takdim etti. Takımın Avrupa'daki önemli başarısını kutlayan Bak, sporcuları tebrik etti.