Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Tarsus Ticaret Borsası, yıl boyunca yüksek işlem hacmi, ihracat ve alım-satım performansıyla öne çıkan üyelerini düzenlenen törenle ödüllendirdi.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Güngör ile birlikte oda ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı. Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, törende yaptığı konuşmada, Tarsus'un ülke ekonomisine yön veren güçlü ve dinamik şehirlerden biri olduğunu vurguladı. Üretim, ihracat ve istihdama katkı sunan iş insanlarına teşekkür eden Teke, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Borsa üyelerinin bugüne kadar karşılaşılan zorlukları dayanışma içerisinde aştığını belirten Teke, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Tarsus'un ekonomik gelişiminde üyelerin kritik rol üstlendiğine dikkat çeken Teke, 'Yerli ve milli ekonomimizi kararlılıkla büyütenlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Türkiye ekonomisi sahip olduğu dinamik yapıyla küresel rekabette daha üst sıralara çıkma gücüne sahiptir' dedi.

Tarım ve gıdanın önemine de değinen Teke, bu alanların sürdürülebilir hayat için vazgeçilmez olduğunu belirterek, borsa olarak tarımsal üretim ve ticaretin güçlenmesi adına yatırımlar ve projeler yürüttüklerini kaydetti.

Son 5 yılda 100 milyar TL'yi aşan tescil işlem hacmi ve 500 milyon doların üzerinde ihracat rakamına ulaşıldığını aktaran Teke, borsa üyelerinin 2025 yılında 148 milyon TL stopaj, 400 milyon TL KDV ve yaklaşık 750 milyon TL kurumlar vergisi ödeyerek ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi. Ayrıca üyelerin on binlerce kişiye istihdam sağladığını da sözlerine ekledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Güngör ise törende yaptığı konuşmada, Tarsus ekonomisine katkı sağlayan tüm iş insanlarına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından, ekonomik katkılarıyla öne çıkan borsa üyelerine ödülleri takdim edildi.