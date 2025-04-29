Mersin’de yaşayan Kafkas kökenli Çerkeslerin çatı örgütü olan Mersin Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği, Çerkez mutfak kültürünü, dernek lokalinde yaşatacak.

Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Çarşısının ikinci katında hizmet veremeye başlayan lokal, Kafkasya’dan 160 yıl önce sürgün edilen ve dünyanın dört bir yanına dağılan Çerkeslerin atalarından devraldıkları mirası yaşatmanın yanında, kentte gelişen gastronomi turizmine de katkı sunacak. Fark oluşturan lezzetleri ile de çekim merkezi olma yolunda olan lokal hizmet vermeye başladı.

Geleneksel Kafkas kıyafetleri ile gençlerin karşıladığı misafirler Mersin Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serdar Ateşalp tarafından ağırlandı. Programda geleneksel Kafkas halk oyunları gösterisi de yer aldı Başkan Ateşalp, Mersinlileri bu yeni mekanı keşfetmeye çağırarak, "Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan Çerkes lezzetlerini yaşatmak ve paylaşmak için çıktığımız bu yolda, Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak lokalimizi değerli soydaşlarımız ve tüm Çerkes dostlarının hizmetine açmaktan dolayı mutluyuz" dedi.