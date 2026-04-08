Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada biri uzman çavuş 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi 4509 Sokak'tan Atalar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Fatih Kılıç (25) idaresindeki 01 SK 034 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp savrularak takla attı ve yol kenarında yığın halinde bulunan kayalara çarptı. Kazada sürücü Fatih Kılıç olay yerinde, araçta yolcu olarak bulunan Elif Karabacak (26) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı araç içerisinde bulunan T.K. (29) ve F.A. (23) ise yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.