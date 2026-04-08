Mersin'in Akdeniz ilçesinde onkoloji tedavisi gören 55 yaşındaki Muazzez Canbolat, belediye bünyesindeki Kültür ve Sanat Evi'nde katıldığı kurslarla hem meslek öğreniyor hem de hastalığına karşı moral depoluyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında hizmet veren Kültür ve Sanat Evleri, kadınlara mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra sosyal destek sağlayarak hayata tutunmalarına katkı sunuyor. Bu dayanışmanın örneklerinden biri de Adanalıoğlu Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki onkoloji hastası Muazzez Canbolat'ın azim dolu hikayesi oldu.

Zorlu tedavi sürecinin getirdiği psikolojik yıpranmayı aşmak, yeni arkadaşlıklar kurmak ve hayata daha sıkı sarılmak amacıyla 3 yıl önce Adanalıoğlu Kültür ve Sanat Evi ile tanışan Canbolat, katıldığı kurslarla hem üretmeye başladı hem de sosyal çevre edindi. Merkezde verilen mesleki eğitimlere katılan Canbolat, özellikle giyim atölyesinde kendini geliştirerek kendi kıyafetlerini dikmeye başladı.

Kansere karşı mücadele ederken üretmenin kendisine moral verdiğini belirten Canbolat, 'Bu mahalleye 3 yıl önce geldiğimde çevrem yoktu. Kurs merkezini duyunca hemen kayıt yaptırdım. Birçok farklı kursa katıldım ve harika bir sosyal çevre edindim. Burası benim sevgi dolu ailem oldu. Giyim kursunda profesyonel anlamda kıyafet dikmeyi öğrendim. Kendi emeğimle ürettiklerimi giymek ve sevdiklerime hediye etmek bana büyük mutluluk veriyor. Burası benim en büyük moral kaynağım oldu. Hayata karşı hiçbir zaman pes etmedim, etmeyeceğim' dedi.

Akdeniz Belediyesi yetkilileri ise kadınların sosyal hayata katılımını desteklemek ve ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. İlçe genelinde faaliyet gösteren Kültür ve Sanat Evlerinde kuaförlük, biçki-dikiş, soğuk seramik, el sanatları ve giyim gibi birçok alanda ücretsiz kurslar verildiği, hizmetlerin her yaştan kadın için yeni bir başlangıç kapısı olduğu ifade edildi.