Mersin Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz meslek edindirme kurslarıyla hasta ve yaşlı bakım alanında eğitim vererek vatandaşların hem meslek sahibi olmasını hem de istihdama katılmasını sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projeleriyle vatandaşların yaşamına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCEK Meslek Edindirme Kurs Merkezlerinde verilen ücretsiz 'Hasta ve Yaşlı Öz Bakımı' kursu, hem meslek edinmek isteyenlere hem de mevcut bilgisini geliştirmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor.

Toplam 160 saat süren ve 9 kişilik sınıflarda gerçekleşen eğitim programında kursiyerler, hijyen, temel bakım, beslenme, hasta ile iletişim ve ilk yardım gibi konularda kapsamlı bilgi ediniyor. Eğitimler yalnızca teorik anlatımla sınırlı kalmayıp, uygulamalı derslerle de desteklenerek katılımcıların sahaya hazır hale gelmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, sunduğu bu kurslar sayesinde bazı vatandaşlar aldıkları eğitimleri ileri seviyeye taşırken, bazıları ise sıfırdan bir meslek edinerek iş hayatına adım atıyor. Özellikle bakım hizmetleri gibi nitelikli personel ihtiyacının yüksek olduğu bir alanda verilen bu eğitimler, istihdama da doğrudan katkı sağlıyor.

Kurs sürecinin ardından da desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mezun kursiyerleri kariyer yolculuklarında yalnız bırakmıyor. Eğitimini tamamlayan katılımcılar, donanımlı birer bakım personeli olarak iş arama sürecine hazırlanırken, özgeçmişleri ilgili merkezler aracılığıyla sektörle buluşturuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu uygulaması, hem bireylerin meslek sahibi olmasına imkan tanıması, hem de toplumda bilinçli bakım hizmetlerinin yaygınlaşmasına katkı sunmasıyla dikkat çekiyor.

'Amacımız, kursiyerleri mesleğe hazırlayarak istihdama katkı sağlamak'

MERCEK Meslek Edindirme Kurs Merkezi Hal Şubesi Sorumlusu Emrah Ayhan Işık, 'MERCEK Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerimizde, hasta ve yaşlı bakım eğitimlerimiz devam etmekte. Kursiyerler, hijyen, temel bakım, iletişim ve ilk yardım konularında hem teorik, hem de uygulamalı eğitim almakta. Amacımız kursiyerleri mesleğe hazırlayarak istihdama katkı sağlamak ve bu alanda daha bilinçli hizmetleri yaygınlaştırmak' sözlerine yer verdi.

'160 saatlik eğitimin içerisinde teorik ve uygulamalı eğitimler yer alıyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK Eğitim Merkezlerinde görev yapan Hasta ve Yaşlı Öz Bakım Kurs Öğretmeni Başak Koç, kalifiyeli personel yetiştirmek için kurs kayıtlarına devam ettiklerini ifade ederek, 'Eksik bulunan sektörlerde kolayca istihdam sağlamak isteyen kursiyerler, belediyenin kurslarından faydalanabiliyor. Bu kapsamda devam ettirdiğimiz yaşlı ve hasta öz bakımına destek kursuyla, meslek edinmek isteyenlere yardımcı oluyoruz. Başvuran 9 kursiyerimizle birlikte eğitimlerimizi sürdürüyoruz. 160 saatlik kapsamlı eğitimin içerisinde hem teorik, hem de uygulamalı eğitimler yer alıyor. Bu kapsamda hijyen, öz bakım, beslenme, hastalara yaklaşım şekilleri ve ilk yardım gibi konularda eğitim veriyoruz' diye konuştu.

'Kurs bitiminde istihdam için kursiyerlere destek sağlanıyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi sadece kurs merkezinde verilen eğitimle kalmayıp, kurs bitiminde istihdam için kursiyerlere destek sağladığını da vurgulayan Koç, 'Yaşlı ve hasta öz bakımına destek alanında kendisine kariyer inşa etmek isteyen her kursiyerimiz, meslek hayatlarında karşılarına çıkabilecek her konuda burada eğitim almış oluyor. Bu eğitim ile birlikte kursumuzdan mezun olan kişiler, donanımlı bir bakım personeli olarak iş arama sürecine başlıyorlar. Kursumuzdan mezun olarak kalifiyeli bir bakım personeli olan kişilerin CV'leri, Kariyer Merkezine yönlendiriliyor ve bu sayede uzmanlaşmış kursiyerlerimiz sektörde daha çok tercih ediliyor. Aslında bu kurslarla kişilere hem meslek edindiriyoruz, hem de istihdama kolayca katılmalarını sağlıyoruz. Meslek edinmek ve mesleğini geliştirmek isteyen 18 yaş üstü herkes mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilir' ifadelerini kullandı.