Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Yeni Mahalle'de 600 metrelik yolu sıcak asfaltla yenileyerek ulaşım konforunu artırdı, trafik güvenliğini güçlendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde ulaşım kalitesini artırmak ve sürücülere daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zamanla yıpranan ve kullanım ömrünü tamamlayan yolların yenilenmesi için sahada yoğun mesai harcayan ekipler, vatandaşların ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla planlı şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda ekipler, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 33180 Sokak'ta sıcak asfaltla yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 600 metre uzunluğundaki yolda yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle bozulmuş zemin kaldırıldı, ardından zamanla yıpranan ve ekonomik ömrünü tamamlayan yol, iş makineleriyle kazınarak asfalt serimine hazır hale getirildi.

Gerçekleştirilen sıcak asfalt uygulamasıyla yolun dayanıklılığı artırılırken, sürücüler için daha düzgün ve güvenli bir yol zemini oluşturuldu. Bölge ulaşımında yoğun olarak kullanılan güzergâhta yapılan asfalt yenileme çalışmasıyla yol standardı yükseltilirken, trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi sağlandı.