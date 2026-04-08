Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit ederek imha etti, kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uyguladı.

Mezitli Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, bir işletmede son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde tespit edilen ürünlere el konularak imha edilirken, ilgili işletme hakkında yasal mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtilerek, 'Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Yaptığımız denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden unsurlara kesinlikle izin vermiyoruz. Kurallara uymayan işletmelere karşı gerekli tüm işlemleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz' denildi.

Mezitli Belediyesi yetkilileri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı.