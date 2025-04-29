Mersin Valisi Atilla Toros, Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli halterci Gamze Altun’u makamında ağırladı.

Mersinli milli sporcu Gamze Altun, Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen 2025 Avrupa Halter Şampiyonası’nda silkmede 93 kiloyla altın madalya, toplamda 161 kiloyla Avrupa 3’üncülüğünü elde etti. Vali Atilla Toros, ziyaretine gelen Avrupa şampiyonu Mersinli Milli Halterci Gamze Altun ile görüştü. Vali Toros, Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden ve Avrupa şampiyonluğuyla gençlere örnek olan milli halterciye başarılarının devamını diledi.

Ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile halter antrenörü İsa Makal da katıldı.