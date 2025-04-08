Akıllı Ulaşım Sisteminin bir parçası olan Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemi ile şoförlerin trafik kazaları, hava, yol durumu ve çevre şartları hakkında uyarılıyor. Sarsma bandı uygulaması sürücünün dalgınlık, uyuklama ya da dikkat dağınıklığı nedeniyle yoldan çıkma kazalarını engelliyor.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından ülke genelinde yürütülen trafik güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, KGM bünyesindeki Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri ile belli noktalara yerleştirilen meteorolojik algılayıcılar, değişken mesaj işaretleri ve kamera gibi cihazlar sayesinde tüm verilerin toplandığını ve yol kullanıcılarının anlık olarak bilgilendirilmesini sağladıklarını ifade etti.

Akıllı Ulaşım Sistemleri bileşenleri olan meteorolojik bilgi istasyonları, kameralar ve olay algılama uygulamaları sayesinde hava olayları, çevre şartları ve olası kazalar gibi değişkenlerin etkilerini anında tespit ettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, radyo yayınları ve mobil bilgi uygulamaları ile tüm sürücüleri yol durumlarına dair anlık bilgilendiriyor. Bu kapsamda geçen yıl 810 kavşak trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetim şeklinde çalışır hale getirdik. Bu yıl da 120 kavşak daha trafik uyarmalı hale getirilecek. Akıllı ulaşım sistemleriyle yollardaki güvenliği maksimum düzeye çıkarken gereksiz zaman ve maddi kayıpları da önleyeceğiz" dedi.

Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemi ile sabit süreli çalışan sinyalizasyon sistemlerinin trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetim biçimine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında geçen yıl 44'ü yenileme 235'i yeni tesis olmak üzere toplam 279 kavşakta çalışma yapıldığını dile getiren Bakan Uraloğlu, bu yıl da kavşakların trafik uyarlamalı sinyalizasyon yönetim şekline dönüştürülmesi çalışması kapsamında 70 kavşağın trafik uyarlamalı hale dönüştürülmesi, sisli kesimler için de uzaktan erişilip yönetilebilir bin 200 senkronize IUGC (Flaşör) tesis edilmesi planlandığını kaydetti.

SARSMA BANTLARI SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Sarsma bandı uygulamasının özellikle uzun yolculuklarda sürücünün dalgınlık, uyuklama ya da dikkat dağınıklığı nedeniyle yoldan çıkmasını engellemeyi hedeflediğini anlatan Uraloğlu, “Araç lastikleri sarsma bandının üzerinden geçerken oluşan titreşim ve ses sayesinde sürücü uyarılıyor ve aracını tekrar doğru şeride yönlendirme fırsatı buluyor. Bu uygulama, yoldan çıkma kaynaklı kazaların azaltılmasında etkili bir önlem. Aynı zamanda sürücülere, beklenmeyen yol ve trafik koşullarına yaklaştıklarını sezdirerek dikkatli olmaları konusunda uyarı sağlıyor. Özellikle gece sürüşlerinde ve görüşün kısıtlı olduğu hava koşullarında, sarsma bantları sürüş güvenliğini artıran önemli bir destek unsuru haline geliyor. Titreşimle sürücüyü uyaran bu bantlar sayesinde dikkat dağınıklığı kaynaklı yoldan çıkmaların önüne geçmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, özellikle banket üzerinde ve yol kenarında meydana gelen kazaların azaltılması için bu uygulamayı sürdürdüklerini belirterek, bu yıl 725 kilometrelik kesimde sarsma bandı uygulaması yapmayı planladıklarını açıkladı.