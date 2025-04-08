Antikkapı, 67. tesisi olan yeni markası Halka Kafe’yi İzmit Milli İrade Meydanı’nda hizmete sundu.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş., vatandaşlardan gelen talep üzerine yeni markası Halka Kafe’yi Milli İrade Meydanı’nda hizmete açtı. Vatandaşların yeni mekanı 60’ı iç alan, 50’si ise dış alan oturma kapasitesi ile şehrin merkezi ve kütüphane alanını sıklıkla kullananlar için hızlı ve pratik bir başlangıç seçeneği sunuyor. Büyükşehir, ilerleyen süreçlerde sosyal belediyecilik anlayışına yenilerini eklemeye de devam edecek.

Haftanın her günü 07.00-15.00 saatleri arasında hizmete açık olacak kafe, uygun fiyat konsepti ile dikkat çekiyor. Fiyatıyla dikkat çeken Halka Kafe emekli ve öğrencilerin huzur dolu dinlenme noktası olacak. Günün özellikle sabah saatlerinde aktif hizmet verecek olan Halka Kafe’de simit, çay ve fırından sıcak servise sunulan tahinli çörek ön plana çıkıyor. Kocaeli’nin yeni mekanında alternatif 22 çeşit mini kahvaltılıklar, tatlı ve içecek seçenekleri bulunuyor.