Yeni sezonda Süper Lig’de yer alacak Kocaelispor’da kombine bilet satışı, 1 Haziran’dan itibaren öğrencilere ve ailelere yüzde 41 indirimli olarak satışa çıkacak.

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek Kocaelispor’da kombine satışları sürüyor. Taraftarın pahalı bulduğu kombine bilet satışları, 1 Haziran’dan itibaren ailelere ve öğrencilere indirimli fiyatla satışa çıkacak. Öğrenciler ve en çok 5 çocuğa kadar olmak üzere ebeveynler yüzde 41 indirimli kombine bilet alacak. Aile ve öğrenciler, kombine bilet alım işlemlerini KS Store Bilet Satış noktasından yapacak.

Yenileme ve kongre üyelerine satış 1 haziranda bitecek

Kocaelispor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Evvelce açıklanan kombine satış takvimi doğrultusunda mevcut kombine kartları yenileme, kurumsal üyeler ve kongre üyelerine kombine satışı 1 Haziran 2025’te sona erecektir. 1 Haziran itibarıyla genel kombine satışları başlayacaktır. Genel kombine satışlarında aile ve öğrenci kombine indirimleri uygulanacaktır. Öğrenciler ve aileler (anne + baba ve en fazla 5 çocuk) öğrenci ve kimlik kartlarını KS Store bilet satış noktasında bulunan sorumlulara ibra etmeleri durumunda Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda diledikleri tribünde yüzde 41 indirimli olarak kombine alma hakkına sahip olacaklardır. Öğrenciler ve aile kombine satışları kesinlikle KS Store bilet satış noktasında yapılacaktır."