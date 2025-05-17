Milli Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da coşku içinde kutlanıyor. Kentin dört bir yanına yayılan etkinliklerle Samsunlular, unutulmaz bir bayram yaşıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 19 Mayıs’ı büyük bir onur ve gururla kutladıklarını belirterek, "19 Mayıs coşkusunu şehrimizin dört bir köşesinde hissediyoruz. Milli Mücadele’nin, ilk adımın şehri Samsun’umuzda çok onurlu ve gururluyuz" dedi.

Tiyatro, konser, turnuva ve şenliklerle dolu kutlama takvimi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs’ın 106. yıl dönümünde; spor turnuvaları, bilim ve sanat şenlikleri, tiyatro gösterileri, konserler ve yarışmalarla dolu bir kutlama takvimi hayata geçirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki 35 farklı noktada, cadde ve sokaklarda, ayrıca tramvaylarda "Ya İstiklal Ya Ölüm" tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturuyor.

Toplu ulaşım ücretsiz, belediye tesislerinde yüzde 19 indirim

Başkan Halit Doğan’ın talimatıyla kutlamalara özel olarak 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde otobüs ve tramvaylar ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca 19 Mayıs günü boyunca belediyeye ait sosyal tesislerde yüzde 19 indirim uygulanacak.

Başkan Doğan: "Bu gurur hepimizin"

19 Mayıs ruhunu yaşatmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Doğan, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu özel gün, şehrimiz için büyük anlam taşıyor. Bağımsızlık meşalesinin yandığı bu şehir, her alanda örnek olmalı diye projeler üretiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, bu kutlu günü coşku ve gururla kutladığımız etkinliklerimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.