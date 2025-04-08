Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen okullar arası futbol ve voleybol turnuvaları başladı.

Sarıgöl’deki okullar arası futbol turnuvaları Sarıgöl 4 Eylül Stadyumunda voleybol karşılaşmaları ise İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Spor Salonunda oynanmaya başlandı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, ilçe okullar arası futbol ve voleybol turnuvaların başlatılması ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından organize edilen ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası futbol ve voleybol turnuvaları başladı. Futbolda 15 ortaokul, voleybolda ise 20 ilkokul katılıyor. Müsabakalar eleme usulü ile yapılacak her iki branşta ilk üçe giren takımlarımıza 23 Nisan ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramında kupa ve madalyaları verilecek. Tüm okullarımıza başarılar dilerim." dedi.