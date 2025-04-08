Amasya’da koyun taşıyan 2 tırdan Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen çıktı. Tır sürücüleri gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kars’tan yola çıkıp İstanbul yönüne art arda giden koyun yüklü 2 tır, Amasya girişinde polis tarafından durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tırlarda arama yaptı. Tırların 2 katlı yatak kısımlarından Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen çıktı. Dorselerinde koyunların bulunduğu tırlar emniyete çekilirken sürücüler gözaltına alındı. Kaçak göçmenler hakkında da işlem başlatıldı.