Manisa’da 11 Ekim 2024 tarihinde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsünün motokuryeye çarpması sonucu meydana gelen ve 27 yaşındaki kurye Hasan Emre’nin ölümüyle sonuçlanan kaza anına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Kameralarda kendisine yeşil ışık yanması sonrası yola çıkan Hasan Emre’ye otomobilin çarpma anı saniye saniye kaydedilirken, hayatını kaybeden motokurye Hasan Emre’nin ailesi ise kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi’nde 11 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen kazada Ege K. idaresineki 35 EA 8862 plakalı otomobil Mimar Sinan Bulvarı Üzerinde seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaparak, Cemal Ergün Caddesi’ne geçmek isteyen motokurye Hasan Emre yönetimindeki 35 BRP 612 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ege K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede "Bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motokurye Hasan Emre’nin ölümüne neden olan Ege K. hakkında Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın 12 Aralık’ta görülen 2’nci duruşmasında Ege K., 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Emre’nin ailesi, Avukat Ahmet Akcan aracılığıyla karar itiraz ederek konuyu istinafa taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 18 Mart’ta cezayı 4 yıl 3 aydan, 5 yıla çıkardı ancak Ege K.’nin tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Sürücünün serbest bırakılmasına yıkıldıklarını söyleyen Baba Sadettin Emre, "Çok az bir ceza alması bizi tekrar yıktı. En büyük cezayı almasını istiyoruz. Bizim hayatımız karardı onun da hayatı kararsın" dedi.

Anne Fadime Emre ise, "Ben hapisten çıkmamasını istiyorum. Çocuğum gitti. Ağır bir ceza almasını ömür boyu çıkmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beraber yaşadıkları kardeşinin motosiklet kazasında kaybeden Abla Hülya Emre, adalet arayışını sürdüreceklerini belirterek, "Biz birlikte Manisa’da yaşıyorduk. Ben kardeşimi işe uğurlamıştım. Akşamına evine gelemedi. Bir başkasının kural ihlali yüzünden kardeşim eve gelemedi. Bizim canımız yandı en azından içimizi serinletecek bir ceza alsın" diye konuştu.

Öte yandan, kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kırmızı ışıkta bekleyen motokurye Hasan Emre, kendisine yeşil ışık yanmasının ardından harekete geçmesi ve Ege K.’nin kırmızı ışık ihlali yaparak motokurye Hasan Emre’ye çarpması yer alıyor.