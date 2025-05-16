Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası başladı. Turnuvaya ilçeden toplam 20 takım katıldığı öğrenildi.

Kaymakamkık Voleybol Turnuvası müsabakalarının Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirileceği açıklanırken, takımların dört gruba ayrıldığı, grup maçlarının ardından ilk iki sırayı alan ekiplerin yarı finale yükselme hakkı elde edeceği bildirildi. Kaymakam Dalak’ın da Kaymakamlık takımında mücadele ettiği ve ilk maçlarını 2-0 kazandıkları öğrenildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası bir ay boyunca sürecek. İlçemiz adeta voleybola doyacak. Gençlerimiz arasında birlik ve dayanışmayı artırmak, boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlamak en temel amacımızdır." dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren ilk üç takıma kupaları, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak tarafından takdim edilecek.