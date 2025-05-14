Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Hüseyin-Sermin Tüfekçi Anaokulu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliği, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Sarıgöl’ün Dallas mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlikte katılımcılar hem uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı hem de aileleriyle birlikte piknik yapma imkanı buldu.

Etkinlikte minik öğrencilerin kendi yaptıkları uçurtmalar büyük beğeni toplarken, Kaymakam Halil Dalak da öğrencilere çeşitli hediyeler vererek sevinçlerine ortak oldu. Bir süre öğrencilerle birlikte uçurtma uçuran Kaymakam Dalak, çocukların mutluluğuna eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Her yıl Hüseyin - Sermin Tüfekçi Anaokulu tarafından düzenlenen geleneksel uçurtma şenliğinde öğrencilerimiz, aileleriyle birlikte rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne bırakıyor. Aynı zamanda öğretmenler, aileler ve öğrenciler birlikte piknik yaparak güzel vakit geçiriyor. Minik öğrencilerimizin uçurtma uçurma heyecanı gerçekten görülmeye değerdi. Etkinliğe katılan öğrencilerimize kaymakamımız tarafından hediyeler verildi." dedi.

Anaokulu Müdürü Meryem Demir ise, "Uçurtma şenliğimizi her yıl geleneksel olarak sürdürüyoruz. Temiz havada öğrencilerimiz uçurtmalarını uçururken, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiler. Etkinliğimize katılan Kaymakamımız Halil Dalak’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cezmi Yıldırak’a ve tüm velilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.