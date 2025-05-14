Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projeler fuarda katılımcıların beğenisine sunuldu.

Bilim ve Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirilen fuarın açılış törenine, Alaşehir Kaymakam Vekili ve Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Yasemin Oral ve Latif Akgün katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve ziyaretçiler, fuar alanını gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Cüneyt Akkuş, "Öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan fuarda STEM, fen bilimleri, matematik gibi farklı alanlarda toplam 20 özgün proje sergilendi. Alaşehir’deki ilkokul ve ortaokullardan gelen çok sayıda öğrenci ve ziyaretçi fuara yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde projelerini tanıtarak bilimin eğlenceli yönünü gözler önüne serdi. Merkezimizde yapılan çalışmalar, bilimsel düşünmeyi teşvik eden ortamı ve hayal gücünü zorlayan projeleriyle ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı." dedi.