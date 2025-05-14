Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çobanisa Mahallesi’nde aynı bahçe içerisinde yer alan Ahmet Ferit Giritligil İlkokulu, Ortaokulu ve Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikler, protokol üyeleri ve velilerin beğenisini topladı.

Yaklaşık 450 öğrencinin eğitim gördüğü eğitim kampüsünde, "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında "Okuma Şenliği ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" programı eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Ahmet Ferit Giritligil Anaokulu öğrencilerinin sahnelediği oyun gösterileri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğe Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, okul müdürleri Mutlu Güneş ve Ali Yıldız, öğretmenler, Kitapsaray ve Gezici Kütüphane personeli ile çok sayıda veli katıldı.

Protokol üyeleri program kapsamında ilk olarak Gezici Kütüphane’den kitap emanet alan öğrencilerle sohbet etti. Öğrencileri tebrik eden protokol, ardından Manisalı yazar ve şairlerin canlandırıldığı gösterileri ilgiyle izledi. Öğrenciler, canlandırdıkları yazar ve şairlerin hayat hikâyelerini anlattı.

Okul bahçesi ve kapalı spor salonunda kurulan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda ise ortaokul öğrencilerinin hazırladığı projeler sergilendi. Projeleri tek tek inceleyen protokol üyeleri, öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ahmet Ferit Giritligil Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ve şiir dinletisiyle devam eden programda, Kütüphane Haftası dolayısıyla Gezici Kütüphane’den en fazla kitap emanet alarak okuyan 6 öğrenciye, Kaymakam Fatih Genel ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli tarafından hediyeler takdim edildi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Uğurelli, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederek, "Bazen bir şiirin mısrası, bir satırı insanı derinden etkiler, kitap yazdıracak ilham verir. TÜBİTAK fuarındaki projeler, öğretmenlerimizin emeğiyle hayat bulmuş. Her birine gönülden teşekkür ediyorum. Eğitimin bugünkü imkânlarıyla çocuklarımızı sadece tüketen değil, üreten bireyler olarak yetiştireceğiz," dedi.

Program, anaokulu öğrencilerinin eğlenceli oyun gösterileri ve velilerin hazırladığı ikramlarla sona erdi.