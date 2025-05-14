12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında Menteşe Devlet Hastanesinde kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı birlikte mesai yaptığı hemşirelerin günlerini tek tek kutlarken, pasta kesildi.

‘12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’ kapsamında Menteşe Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte, Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı ve idari personel, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olan hemşireler ile bir araya gelerek bu özel haftayı kutladılar.

Başhekim Ballı, "Hayatın en zor anlarında hastalarımıza umut olan, şefkatleriyle iyileşme süreçlerine katkıda bulunan ve büyük bir özveriyle görev yapan başta kurumumuzun hemşireleri olmak üzere tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık sistemimize kattıkları değer, insan sevgileri ve emekleri için şükranlarımızı sunuyorum" dedi.