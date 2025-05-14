12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte geleneksel kalite ve emeklilikleri gelen hemşirelere de teşekkür belgeleri verildi.

Programda konuşan başhekim yardımcısı Uz. Dr. Eda Özlek, "Sağlık hizmeti sunumunun vazgeçilmez birer parçası olarak pandemide, doğal afetlerde her zaman omuz omuza çalışmaktan gurur ve onur duyduğumuz, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren, hastaların tedavi, takip ve bakım uygulamalarında anahtar rol oynayan, azimle, sabırla ve fedakârca görevini yerine getiren tüm hemşirelerimizin gününü kutluyorum. Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren, bozulan sağlığı yeniden kazandıran ve rehabilitasyonunu sağlayan profesyonel bir meslektir. Hemşireler bu mesleklerini bakım verme, yönetim, eğitim, araştırma ve danışmanlık gibi rolleri ile gerçekleştirmektedirler. Hemşirelerin vermiş oldukları bu hizmet ülkelerin sağlık standartlarını belirlemede altın bir rol oynamaktadır" dedi.

Muğla EAH’ta düzenlenen etkinlikte ilgili tüm birim sorumlularına, göstermiş oldukları çözüm odaklı pozitif yaklaşım ve iş birliği çalışmaları kapsamında; Kalite Yönetim Birimi tarafından hazırlanan 4. Geleneksel Kalite Teşekkür belgesi töreni Başhekimlik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Yatağan Ek Hizmet binasında görev yapan sağlık çalışanları da Hemşirelik Haftası kutlama programı kapsamında ziyaret edildi. Emekliliği hak eden hemşirelere Başhekim yardımcısı Uz. Dr. Hurşide Uslu ve yönetim ekibi tarafından teşekkür belgeleri verildi.