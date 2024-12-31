Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yılın son günü erik ağacı ikinci kez çiçek açtı.

Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi Kocakuyu mevkiindeki Hüseyin Karcı’ya ait üzüm bağının kıyısındaki erik ağacının soğuk ve yağmura rağmen ikinci kez çiçek açması kaygılandırdı.

Emcelli Mahallesinde yaşayan çiftçi Hüseyin Karcı, aralık ayının sonunda erken çiçeklenen erik ağacının çiftçileri tedirgin ettiğini ifade ederek şunları söyledi: "Havalar ılık gitmekte zaman zaman yağmur yağıyor bazen de soğuk olmasına rağmen bağımın kıyısındaki erik ağacım kışın ikinci kez açtı. Bu iyiye işaret değil. Buralarda ocak mart arası şiddetli soğuklar olur. Erken çiçek açan meyve ağaçları aldanır. Mahallemde erken uyanan bağların olduğu ifade ediliyor. Bu durum bizim için kaygı verici bir durum.”