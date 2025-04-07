Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, çamur olarak yağdı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’yı etkisi altına aldı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, sabah saatlerinde yağmurun yağmasıyla birlikte çamur olarak kente düştü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerinde çamur tabakası ile karşılaştı. İş yerini açan esnaf da etrafı kaplayan çamur tabakasını temizlemeye çalıştı.

Sabah mesaisine iş yerinin önündeki çamuru temizleyerek başlayan esnaf Müslüm Falay, "Dün ikindiden sonra toprak yağmaya başladı. Gece de hava sarardı. Şu anda görüyorsunuz. Çamur yağmış" diye konuştu.