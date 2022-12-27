Bayburt’ta jandarma ve emniyet ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

Bayburt’ta jandarma ve emniyet ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ve Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Danişment yol kontrol noktasında sürücüler denetlendi. Kontrollerde araç ve sürücüsü denetlenirken, kurallara uymayarak emniyet kemeri takmayan sürücülere idari para cezası uygulandı. Havadan da dron ile denetleyen ekipler kurallara uymayan sürücüleri tespit ederek telsizle kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Havadan ve karadan yapılan denetimler sorunsuz bir şekilde tamamlandı.