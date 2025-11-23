Şanlıurfa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşen üniversiteli genç kız hayatını kaybetti
Öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşen üniversiteli genç kız hayatını kaybetti
İçeriği Görüntüle

Şanlıurfa’da nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Şanlıurfa merkezli 6 ilde polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 10 cep telefonu, 3 POS cihazı, 23 banka-kredi kartı, 24’ü açılmamış 36 SIM kart ve 2 dizüstü bilgisayarın ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA