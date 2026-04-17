Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, öğrencileri mezun olmadan iş dünyasıyla buluşturmayı ve sektörel deneyim kazandırmayı hedefleyen YU-COOP'u (Yaşar Üniversitesi Ortak Eğitim Programı) Egeli sanayicilerle paylaştı.

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO), 53 sektörden meslek komitesi üyelerinin katılımıyla altı ayda bir gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip gençlerin yetişmesi desteklemek için hayata geçirilen YU-COOP'u anlattı. Prof. Dr. Kandiller, sanayicilere destek çağrısında bulunarak, 'Üniversitemizde öğrencilerimize iyi bir eğitim veriyoruz. Bunu uygulamalı eğitimlerle de desteklemek istiyoruz. Elbirliği ile bu öğrencilerimize mezun olmadan sektörlerinde deneyim kazanma imkanı yaratalım' dedi.

Tam zamanlı deneyim

Program ile ilgili bilgi veren Kandiller, şunları söyledi: 'YU-COOP üniversite-kurum iş birliğine dayalı eğitim modelidir. Öğrencilerin aldıkları akademik eğitimi sektörde tam zamanlı deneyimleme, uygulama fırsatı bulduğu akademik programdır. YU-COOP'a katılan öğrenciler, asgari 15 hafta olmak üzere kurumun çalışma sürelerine uymak zorundadır. YU-COOP öğrencisinin devam zorunluluğu iş günü üzerinde yüzde 80'dir. Gençleri istihdam etmek kolay değil. Sebat eden, firma aidiyeti ve motivasyonu yüksek çalışan bulmak zorlaştı. Ancak YU-COOP programı ile işveren öğrencileri staj sürecinde yakından gözlemleme imkanı buluyor. İçlerinden kalıcı olarak istihdam etmek istediklerini seçebiliyor. Riski azaltırken, oryantasyon programına sokmak zorunda kalmıyor.'

Staj çağrısı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayicinin nitelikli eleman bulma sıkıntısının mesleki eğitimin yaygınlaşması ile çözüleceğini belirterek, 'Yıllardır sanayiciler olarak diyoruz ki 'Üniversitede teorik bilgi var, bizde pratik bilgi var ama ikisini birleştirebilen iş gücünü bulma imkanımız yok'. Ancak uygulamalı eğitimde yeni bir dönem başlıyor. Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) yükseköğretimde mesleki eğitimin yaygınlaştırılması için koyduğu hedefler doğrultusunda biz de oda olarak uygulamalı eğitim sistemini bir protokol ile hayata geçirdik. Bu doğrultuda; Yaşar Üniversitesi YU-COOP Programı, Konak MYO, Ege Üniversitesi Emel Akın MYO ve Ege MYO, 9 Eylül Üniversitesi İzmir MYO ile mesleki eğitim ile ilgili birçok protokol yaptık. Amacımız mezun olmadan gençlerimizi iş yaşamına hazırlamak. Sizlerden 41 farklı sektör, 93 farklı program türü, 12 bin 627 öğrenci için staj desteği bekliyoruz. Staj imkanı tanıyacağının bu gençlerimiz gelecekte kurumlarınızda istihdam edeceğiniz iş gücü için nitelikli elemanlar olacak. Diğer bir deyişle uygulamaları stajların en büyük katkısını görecek olanlar da yine bizler olacağız' diye konuştu.