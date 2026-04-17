İzmir'de 2017'den bu yana ücretsiz ve profesyonel sanat eğitimi sunan Folkart Academy, 2025-2026 eğitim döneminde yetişkin grubuna yönelik ikinci dönemi tamamladı. Sahne sanatlarını kapsamlı bir içerikle ele alan programa katılanlar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Yeni dönem başvuruları da devam ediyor. Yetişkin Grubu yeni dönem için başvurular 20 Nisan 2026 saat 12.00'ye kadar devam edecek. Başvurular www.folkartakademi.com internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

İzmir'de 2017'den bu yana kültür-sanat eğitimine erişimi artırmak ve sahne sanatlarına ilgi duyan bireyleri çok yönlü bir eğitim modeliyle desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Folkart Academy, 2025-2026 eğitim döneminde yetişkin grubuna yönelik ikinci dönemi tamamladı. 28 Şubat - 5 Nisan 2026 tarihleri arasında eğitim alan katılımcılar, düzenlenen mezuniyet töreniyle sertifikalarını aldılar.

Oyunculuk alanında kendini geliştirmek isteyen katılımcılara temel beceriler kazandırmayı hedefleyen program, ortak bir sanat anlayışının geliştirilmesini esas alırken, yetenekli bireylerin keşfedilerek sanat eğitimine yönlendirilmesine imkan tanıyor.

Sahne sanatlarında kapsamlı bir eğitim içeriği

İkinci dönem katılımcıları; 'oyunculuk, doğaçlama, sahne, yaratıcı drama, karakter yaratma, reji, diksiyon, senaryo, eleştiri teknikleri ve dramatik yazarlık' gibi alanlarda kapsamlı bir içerikle buluştu. Program kapsamında ayrıca hareket, nefes, beden ve bale çalışmaları ile ses ve müzik eğitimleri de yer aldı. Bu çok yönlü içerik yapısı sayesinde katılımcılar, sahne sanatlarını bütüncül bir perspektifle deneyimleme imkânı buldu.

Mezuniyet törenine katılan Folkart Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, katılımcıların gösterdiği gelişime dikkat çekerek 'Gayretleri ve aldıkları güzel sonuçlardan ötürü katılımcıların tümünü tebrik ediyorum. Folkart Academy bünyesinde çok sayıda oyuncu yetiştirildiğini görmekten kurum olarak büyük bir gurur duyuyoruz' dedi.

Yeni dönem başvuruları başladı

Folkart Academy'de ücretsiz eğitimler yıl boyunca devam ediyor. Yetişkin Grubu derslerinde üçüncü dönem, 25 Nisan - 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında her Cumartesi ve Pazar günleri 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Programa 15 yaş üzeri katılımcılar başvurabiliyor.

Web sitesi üzerinden alınan ön kayıtlar 20 Nisan saat 12.00'ye kadar devam edecek. 21 Nisan tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda eğitim almaya hak kazanan asil ve yedek adayların kayıtları, 21-24 Nisan tarihleri arasında 12.00-20.30 saatleri arasında Folkart Academy kayıt ofisine şahsen başvuruyla yapılacak. Asil listede yer alan katılımcıların kayıtları 21-23 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak, bu süre içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden adaylar davet edilecek. 24 Nisan'da gerçekleştirilecek yedek kayıtları ise boş kontenjan sayısı kadar ve başvuru sırasına göre yapılacak; kontenjanın dolmasıyla birlikte kayıtlar kapanacak.