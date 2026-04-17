Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, İzmir'deki ceza infaz kurumlarına yönelik geniş kapsamlı bir inceleme programı düzenledi. İki gün süren programda kurumların işleyişi ile hükümlü ve tutuklu hakları yerinde değerlendirildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren alt komisyonun ziyaretleri 16 ve 17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. İncelemelerde heyete İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak eşlik etti. Programda Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ile komisyon üyesi milletvekilleri Ömer Faruk Hülakü, Mustafa Yavuz, Kadri Enis Berberoğlu, Adem Yıldırım, Mustafa Bilici, Ahmet Gökhan Sarıçam, Ahmet Salih Dal, Naci Şanlıtürk ve Sibel Suiçmez yer aldı.

Dört farklı kurum incelendi

Meclis heyeti, ziyaretler kapsamında kentteki çeşitli ceza infaz kurumlarını yerinde gözlemledi. İlk olarak İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyaret edildi. İnceleme çalışmaları daha sonra Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Buca Açık Ceza İnfaz Kurumlarında devam etti.

Haklar ve fiziki yapı değerlendirildi

Heyet tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemelerde, ceza infaz kurumlarının genel işleyişi hakkında kurmaylardan bilgi alındı. Hükümlü ve tutukluların hakları titizlikle gözden geçirildi. Ayrıca kurumların fiziki ve idari yapısına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.