Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hentbol Küçükler Yarı Finali tamamlandı.

Okul Spor Faaliyetleri Hentbol Küçükler Yarı Final Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren takımlara madalya ve ödülleri, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi. Organizasyon boyunca sporcuların gösterdiği performans ve mücadele, izleyenlerden takdir topladı.

Programın sonunda açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ramazan Demir, 'Organizasyonda emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz' dedi.