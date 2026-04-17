Bilecik Ertuğrulgazi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu öğrencileri, Yediler Camii'nde sabah namazında bir araya geldi.

Bilecik İl Müftülüğü Manevi Danışmanları rehberliğinde düzenlenen program kapsamında KYK yurdunda kalan öğrenciler sabah namazında buluşarak birlikte ibadet etti. Manevi atmosferin yoğun olarak hissedildiği programda öğrencilerle sohbetler gerçekleştirilirken, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Buluşmaya Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy da katılarak öğrencilerle hasbihal etti. Özsoy, organizasyonda emeği geçen manevi danışmanlara teşekkür ederek bu tür etkinliklerin gençlerin manevi gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, 'Gençlerimizin manevi değerlerle buluşması, birlik ve beraberlik içerisinde yetişmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu tür programlarla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.