Bilecik'te okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve mahalle muhtarlarının katılımıyla, il genelinde bulunan okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirlerine yönelik kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleştirildi. Toplantıda okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, risk unsurlarının en aza indirilmesi ve öğrencilerin huzur ile güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, okul çevrelerinde alınacak önlemler ve mevcut güvenlik uygulamaları da değerlendirildi.