Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde, İl Müdürü Nejat İlhan'ın katılımıyla 'Şifalı Pilav' etkinliği gerçekleştirildi.

Huzurevi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı. Etkinlik kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelen İl Müdürü Nejat İlhan, yaşlılarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Aynı sofranın etrafında buluşulan programda, samimi ve sıcak anlar yaşanırken, gülümsemelerin eksik olmadığı etkinlikte duygu dolu görüntüler ortaya çıktı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır. Onlarla aynı sofrayı paylaşmak, onların yüzündeki tebessüme ortak olmak bizler için en büyük mutluluktur' dedi.