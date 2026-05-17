Bilecik'in Bozüyük ilçesinde koruma ve bakım altındaki çocuklar, düzenlenen kitap fuarı programında yayınevleri ve yazarlarla bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, kitap fuarına katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, farklı yayınevlerinin stantlarını gezerek kitapları inceleme fırsatı buldu. Program kapsamında düzenlenen yazar buluşmasında çocuklar, Aslı Aslan ile bir araya geldi. Söyleşi programında yazarla sohbet eden çocuklar, kitaplarını imzalatma imkanı da elde etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Çocuklarımız, birbirinden değerli yayınevleri ve kitaplarla buluşarak keyifli ve verimli bir gün geçirdi. Program kapsamında gerçekleştirilen yazar buluşmasında çocuklarımız, Aslı Aslan ile bir araya gelerek sohbet edip kitaplarını imzalatma fırsatı buldu' dedi.