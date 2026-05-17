Bilecik'in Söğüt ilçesinde çim biçme ve ilaçlama çalışmaları hız kazandı.

Söğüt ilçesinde belediye ekipleri, park ve yeşil alanlarda çim biçme ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar planlı şekilde gerçekleştiriliyor, ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım ve düzenleme faaliyetleri aralıksız sürüyor. Çalışmalarla daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması hedefleniyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir' dedi.