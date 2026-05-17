Bilecik'in Kınık köyü İlkokulu'nda Gençlik Haftası ile hava şartları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri aynı anda kutlandı.

Pazaryeri İlçesi kırsal Kınık Mahallesi'ndeki 84 öğrencinin eğitim gördüğü köy okulunda, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile Gençlik Haftası etkinlikleriyle birleştirilmesi sonucu ortaya renkli ve duygu dolu görüntüler çıktı. Köy okulunun bahçesi çocuklar iki anlamlı günü bir arada yaşadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkan çocuklar, okudukları şiirlerle alkış alırken, sergiledikleri halk oyunları gösterileri izleyenlere gurur dolu anlar yaşattı. Gün boyunca süren etkinliklerde öğrenciler oyunlar oynayıp çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.