Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde düzenlenen sabah namazı buluşmasına katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında cemaatle bir araya geldi. Programda sabah namazının eda edilmesinin ardından Müftü Dilek, vatandaşlarla sohbet ederek hasbihalde bulundu. Camide yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında Kur'an-ı Kerim okumaya geçen kursiyerlere Kur'an-ı Kerim hediye eden Dilek, dini eğitim çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, 'Camilerimizin sadece ibadet değil, aynı zamanda eğitim ve birlik mekânı olması bizler için büyük önem taşımaktadır' dedi.

Program, dualar ve iyi dileklerle sona erdi.