Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, 'Kardeş Kentler Turnuvası' ile devam ediyor. Nilüfer'in yurt içi ve yurt dışındaki kardeş kentlerini sporda buluşturan voleybol turnuvasının açılış maçları, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi'nde oynandı.

Dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı turnuvanın açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katıldı. Maçları izleyerek sporculara destek veren Başkan Şadi Özdemir, sahaya çıkan takımlara başarılar diledi.

İki grup halinde toplam 8 takımın mücadele edeceği turnuvada; ev sahibi Nilüfer Belediyesi'nin yanı sıra Türkiye'den Dinar, Bayramiç ve Hatay belediyelerinin takımları yer alıyor. Yurt dışından ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Ukraynave Romanya'daki kardeş kentlerden gelen voleybol takımları parkeye çıkıyor.

Kardeş Kentler Turnuvası'nda final heyecanı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaşanacak. Turnuvanın şampiyonu, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak final maçıyla kupasına kavuşacak.