Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finali yapıldı.

Osmaneli ilçesinde ilçe genelinde düzenlenen yarışmanın final programı Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç katıldı. Final programında öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarışırken, dereceye giren öğrenciler de çeşitli başarılarla ödüllendirildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek gösterdikleri gayret ve başarıdan dolayı kutlayarak; 'Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumaya gayret eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum' dedi.