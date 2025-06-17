Kocaeli İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümünün yılsonu gösterileri büyük beğeni topladı.KOCAELİ (İGFA) - ‘Sanat Kenti İzmit’ vizyonuyla geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam eden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nin Tiyatro Bölümü kursiyerleri, seyircinin karşısına çıktı. 2024-2025 tiyatro eğitim sezonunda, İzmit Belediye Tiyatrosu bünyesine seçmelerle alınan kursiyerler, tüm yıl aldıkları disiplinler arası sanat eğitimlerini uygulamalı olarak sergiledi.

SAHNEDE PARLADILAR

Sanat Akademisi’nde üç gün boyunca sahnelenen Martı, Kıssadan Hisse, Çocuk Aklı, Evimiz ve Biz ile Empati Köy adlı tiyatro oyunları, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Keyifli anlara sahne olan gösterilerde, tiyatrocular yıl boyunca edindikleri bilgi ve yeteneklerini sahneye taşıdı. Aileler, sahnedeki performansları gururla izlerken, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu ve Erdem Arcan oyun sonlarında kursiyerleri tebrik ederek sertifikaları takdim etti.