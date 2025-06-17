Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yol ortasında 2 yılanın çiftleşme dansı vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

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Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı. Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesinde yol ortasında çiftleşme ritüellerini gerçekleştirilirken 2 yılan görüldü. Yılanların dansı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA