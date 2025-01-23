Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Canik ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda A.Ç. (25) ve G.Y.H. (22) gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, 20 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.