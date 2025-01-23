Ordu’dan umreye gidecek olan 213 kişi, dualarla uğurlandı. 2023-2024 sezonunda Ordu’dan bin 750 kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla umreye gönderildiği belirtildi.

Umreye gidecek olan 213 kişi için Ordu-Giresun Havalimanı’nda uğurlama programı düzenlendi. İl Müftülüğü tarafından organize dilen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, umreye gidecek kafileye hitaben yaptığı konuşmada, “Sağlık ve sıhhatle gelmeniz nasip, dualarınız makbul olsun. Bizler için yapacağınız dualara şimdiden ‘amin’ demiş olduk. İsteyen herkese tez zamanda nasip olsun” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise konuşmasında, kafilenin umreye hayırlısıyla gidip gelmeleri temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından umreye gidecek olanlar, tekbir, salavat ve söylenen ilahilerin ardından İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek başkanlığında umreye uğurlandı.

Öte yandan Ordu’dan Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığı ile 2023-2024 sezonunda görevliler dahil bin 750 kişinin umreye gittiği, 2024-2025 sezonu için ise şimdiye kadar bin 740 başvurunun olduğu, bu başvurulardan bin 200 kişinin 15 gün içerisinde umreye uğurlanacağı belirtildi.