Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmetler, özel eğitim ve rehabilitasyon başta olmak üzere farklı disiplinlerden akademik ve bilimsel çalışmaların konuşulduğu "Ulusal Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu" Samsun’da yapıldı.

Türk PDR Derneği tarafından akademik ve bilimsel çalışmalar kapsamında düzenlenen Ulusal Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu’nun ilki, Samsun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türk PDR Derneği ve Samsun İl Temsilciliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen sempozyum; Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmetler ve özel eğitim ve rehabilitasyon başta olmak üzere farklı disiplinleri ve meslek mensuplarını bir araya getirdi. Türk PDR Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım’ın dernek genel merkezi ve PDOK yönetiminden bir ekiple katıldığı sempozyumun ilk gününde, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sümer ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar’da da protokolde yerlerini aldı.

Sunumlar yapıldı

Türk PDR Derneği’nin bilim şölenlerinden 1. Ulusal Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı açılış konuşmaları; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sümer, SBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yüksel Kıyak, Türk PDR Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım, Türk PDR Derneği Samsun İl Temsilcisi Doç. Dr. Meryem Vural Batık tarafından yapıldı. Konuşmalar, erişilebilirlik kapsamında işaret dili tercümanı tarafından da çevrildi. Sempozyumun 1. gün programında bilimsel çalışmalar kapsamında Doç. Dr. Alev Girli ’Kapsayıcılık Temelinde Sosyal Becerilerin Önemi’ başlıklı sunumuyla, Dr. Zeynep Şule Yılmaz (University of Arizona) ise ’Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığına Bir Bakış’ başlıklı konferansıyla bilgilerini paylaştı. I. Ulusal Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu’nun ilk gününde "Psikososyal Yaşama Uyum" başlıklı panel de verildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Mustafa Kemal Yöntem’ in üstlendiği panel kapsamında "Kapsayıcı Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları" sunumuyla Prof.Dr. Oğuzhan Kırdök, "Kapsayıcı Aile Danışmanlığı Uygulamaları" başlıklı sunumuyla Prof.Dr. Müge Yüksel (Marmara Üniversitesi), "Kapsayıcı Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları" başlıklı sunumuyla Dr. Öğr. Üyesi Elif Emir Öksüz ufuk açıcı konuşmalarıyla dikkat çekti.

Alana katkı sağlayacak çalışmalarla tamamlandı

Sempozyumun öğleden sonraki oturumunda verilen "Alanda Neler Oluyor?" başlıklı panelinin moderatörlüğünü, Türk PDR Derneği Samsun İl Temsilcisi Doç. Dr. Meryem Vural Batık üstlendi. Panel kapsamında, Uzm.Psk. Tülin Çalık sağlık kuruluşlarındaki, Uzm.Psk. Dan. Burakhan Ömüral okullardaki, Psk. Selin Deniz Saygı rehabilitasyon merkezlerindeki ve Psk. Dan. Hasan Köse de Aile ve Sosyal Hizmetlerdeki deneyimlerini paylaştı. 1. Ulusal Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumumun ilk gün programı, Türk PDR Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım tarafından gerçekleştirilen kapanış konuşmasıyla sona erdi. Sempozyumun ikinci günü, farklı disiplinlerden alan hocalarının ve meslek mensuplarının gerçekleştirdiği atölye çalışmalarına sahne oldu. Atölye liderleri, bilgi ve deneyimlerini rehabilitasyon danışmanlığı üzerinden, etkileşimli biçimde katılımcılarla paylaştı. Sempozyum kapsamında erişilebilirlik engellerini yenerek, bireysel farklılıklarıyla üretken bireyler olarak aktif çalışma hayatını sürdüren alan hocalarının sunumları, oldukça dikkat çekti. Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı kapsamında yeni ufuklar açan sempozyum, alana katkı sağlayacak çalışmalarla tamamlandı.