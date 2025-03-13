Samsun’da narkotik polisi tarafından bir motosikletin sepetinde yapılan aramada 3 bin 962 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında takibe alınan K.B. (24) isimli şahsın kullandığı motosiklette ve ikametinde arama yapıldı. Motosikletin sepet kısmında 3 bin 962 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili K.B. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.